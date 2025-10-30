السفارة التركية في عمان تحتفي بالعيد الوطني لبلادها

11:54 ص

الوكيل الإخباري- نظمت السفارة التركية في عمان مساء أمس الأربعاء، حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني لبلادها، بحضور وزيرة الدولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة، وعدد من أبناء الجالية التركية والمدعوين.





وقال السفير التركي في عمان يعقوب جايماز اوغلو في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، "يسعدني وبصفتي سفير تركيا الجديد لدى المملكة أن أشهد أول احتفال تنظمه سفارتنا لليوم الوطني التركي في عمان بمناسبة تأسيس الجمهورية التركية في هذا اليوم بالذات قبل 102 عام".



وأضاف إن هذا الحضور الكبير دليل على الروابط المتينة التي تجمع تركيا والأردن من الأمس البعيد إلى اليوم، مشيرا إلى أن الاجتماعات واللقاءات مستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق حول قضايا المنطقة، والملفات ذات الاهتمام المشترك بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وفخامة الرئيس أردوغان؛ إيمانا بأن مصير البلدين واحد كدول المنطقة، ولا بد من العمل سويا من أجل الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة البلدين الصديقين.



ولفت إلى لقاء وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة مع وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات في عمان يوم أمس في إطار اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا والأردن، والذي بحث العديد من المسائل والملفات التجارية والتنموية والاستثمارية لصالح البلدين، وانعقاد الدورة الثانية والعشرين للمشاورات في مجال الصناعات الدفاعية العسكرية في عمان.



وقال: نتطلع لمزيد من الزيارات على أعلى المستويات من كلا الجانبين خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

