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أبو عبيدة: دمرنا 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة الماضية

الإثنين، 13-11-2023 09:33 م

فيديو - 4 انفجارات تهز مدينة تل أبيب

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الوكيل الاخباري - قالت مصادر إن 4 انفجارات هائلة هزت مدينة تل أبيب بعد دفعة صاروخية استهدفت مناطق واسعة في وسط الأراضي المحتلة.

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من جانبها، أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن منظومة القبة الحديدة نفذت 5 اعتراضات صاروخية في دفعة صاروخية باتجاه مدن الساحل وتل أبيب الكبرى.


من جانبها أعلنت كتائب القسام عن قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية المتواصلة في حق المدنيين في قطاع غزة.

 


 




 

 


 

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