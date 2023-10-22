أول تعليق للحكومة الإسرائيلية على آخر إعلان لكتائب القسام

الوكيل الاخباري - قالت الحكومة الإسرائيلية تعليقا على إعلان كتائب القسام بشأن إطلاق سراح اثنين من المحتجزين يوم الأحد بعد رفض "تل أبيب" تسلمهما يوم الجمعة، إن حركة حماس تواصل الحرب النفسية.

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وذكر موقع "واللا" العبري أن مسؤول الأسرى والمفقودين يتابع إعلان حماس.

وأشار الموقع العبري إلى أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحدث عن عدد المحتجزين لدى حماس، حيث أكد أن عددهم 210.



وفي وقت سابق أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس أنها على استعداد لإطلاق سراح المحتجزتين "نوريت" و"يوخفد" اليوم الأحد بالإجراءات نفسها التي تم من خلالها إطلاق سراح المحتجزتين الأمريكيتين.



وكان أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، قد قال إن إسرائيل رفضت استلام اثنين من المحتجزين بعد أن قررت الحركة إطلاق سراحهما.