الخميس 30-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الامن العام : مهلة أسبوع لهذه المركبات لتصويب أوضاعها

شاهد : لحظة اطلاق النار واسلحة منفذي عملية القدس اليوم

زوارق إسرائيلية تقصف ساحل خان يونس جنوبي قطاع غزة

استشهاد شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في مدينة القدس

مُحدث.. ثلاثة قتلى وإصابات لمستوطنين بعملية القدس - فيديو

الصين تدعو لإرساء هدنة إنسانية مستدامة في غزة

روسيا تدعو إلى وقف الحرب وضمان أمن المدنيين في غزة

إندونيسيا: الهدنة الإنسانية في غزة ضيقة للغاية وهشة

3 إصابات بحوادث مُتفرقة وقعت على طرق خارجية خلال 24 ساعة

البرازيل: غزة تئن تحت مستوى غير مسبوق من العنف

عاجل

مُحدث.. ثلاثة قتلى وإصابات لمستوطنين بعملية القدس - فيديو

الخميس، 30-11-2023 08:28 ص

قبل بدء العمليات العسكرية جنوبي غزة.. طلب أميركي من الاحتلال

002


الوكيل الإخباري - تواصل الولايات المتحدة الأميركية نقاشاتها مع الاحتلال، في إطار تمكين حماية المدنيين الفلسطينيين، الذين فروا إلى جنوب قطاع غزة، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" عن العديد من المسؤولين الأميركيين.

اضافة اعلان


ومن بين الخيارات العديدة التي يتداولها المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون، نقل المدنيين الذين فروا إلى الجنوب في بداية الحرب إلى الشمال بمجرد انتهاء العمليات العسكرية هناك.


ويمثل إعادة المدنيين إلى الشمال تحدياً إنسانيا كبيراً، حيث تضرر ما يقدر بنحو 40 إلى 50 % من المباني في شمال غزة.


وبحسب مسؤول أميركي فإن أحد الأسباب الرئيسية التي من المتوقع أن يبدأ بها الاحتلال، تركيز عملياتها العسكرية في جنوب غزة، هو أن المعلومات الاستخبارية تشير إلى أن قيادة حماس قد فرت إلى تلك المنطقة.


ولم يذكر المسؤول بحسب "سي إن إن" ما إذا كانت هذه معلومات استخباراتية أميركية أم إسرائيلية.


وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، إن مسؤولو إدارة الرئيس جو بايدن أخبروا الاحتلال بأنهم لا يريدون رؤية جيش الاحتلال الإسرائيلي يستأنف ذات الضربات الذي نفذها شمالا وأدت لدمار واسع، وبدلا من ذلك يجب عليه أن يكون أكثر حذراً وحرصاً ودقة.

 

للمزيد من اخبار فلسطين : انقر هنا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
10161724725602267329137310413151

مستعربون يقتحمون أريحا ويختطفون شابا

تنزيل (3)

الاحتلال يحتجز ثلاثة مزارعين ويعتدي عليهم بالضرب جنوب نابلس

تنزيل (2)

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من قلقيلية

11

شاهد : لحظة اطلاق النار واسلحة منفذي عملية القدس اليوم

IkJTrMGJtQqdhdFsMBcGqeSzoTwzfIHqLSBw4Txi

الاحتلال يعتقل ثمانية فلسطينيين من بيت لحم

resize

زوارق إسرائيلية تقصف ساحل خان يونس جنوبي قطاع غزة

أخبار متعلقة
ت

الأونروا: الوقود الذي دخل غزة يكفي فقط لحصول السكان على ثلثي حاجتهم اليومية من مياه

232

بايدن: القصف الإسرائيلي على غزة كان عشوائيا

2202

منظمة حقوقية أميركية تقاضي بايدن لفشله في منع الإبادة الجماعية بغزة

الخارجية الفلسطينية2

الخارجية الفلسطينية تواصل الحراك الدبلوماسي لحشد موقف دولي لوقف العدوان

99

عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة فجر اليوم

الخارجية الفلسطينية2

الخارجية الفلسطينية: استهداف ما تبقى من المستشفيات في قطاع غزة تعميق للإبادة الجماعية