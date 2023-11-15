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الأربعاء، 15-11-2023 10:50 ص

منظمة حقوقية أميركية تقاضي بايدن لفشله في منع الإبادة الجماعية بغزة

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الوكيل الإخباري - تقدم مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة الأميركية (The CCR)، بشكوى قضائية عبر محكمة اتحادية بمنع الرئيس الأميركي جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، من تقديم المزيد من الأسلحة والأموال والدعم الدبلوماسي إلى الاحتلال، على أساس أن هناك إبادة جماعية تتكشف ضد السكان المدنيين في قطاع غزة.

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وتتم مقاضاة بايدن وبلينكن وأوستن بصفتهم الرسمية، لفشلهم في منع حدوث إبادة جماعية في غزة عبر تأثيرهم في الاحتلال، وتقديم الدعم المباشر إليه بالأسلحة والأموال والدعم والغطاء الدبلوماسي، في انتهاك للواجبات المنصوص عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي العرفي، إذ تسعى الدعوى التي تقدم بها المركز عبر شركة محاماة (Van Der Hout, LLP) إلى الحصول على تعويض تفسيري وأمر قضائي، إلى دعم الحكومة الأميركية غير المشروط للاحتلال وهو تقصف سكان غزة ويحرمهم من الطعام والماء وغيرها من الضروريات.


وتقدم الشكوى أدلة واسعة النطاق على أن أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلية تمثل إبادة جماعية باتت تتكشف يوماً بعد يوم، وهي التي تعرفها اتفاقية الإبادة الجماعية بأنها أفعال مرتكبة "مع نية التدمير، كليًا أو جزئيًا، جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".

 




 

 


 

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