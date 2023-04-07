قتيل و7 إصابات في عملية فدائية بتل أبيب واستشهاد المنفذ

الوكيل الإخباري - قُتل إسرائيلي وأصيب 7 آخرون، مساء اليوم الجمعة، في عملية دهس وإطلاق نار وسط تل أبيب.

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وقالت وسائل إعلام عبرية، إن العملية نُفِّذت في مكانين على الأقل في تل أبيب، وأُصيب فيها 7 إسرائيليين بجراح متفاوتة بينهم حالات ميؤوس منها.

وأشارت الى أن أحد المصابين لقي مصرعه بعد فشل محاولات طواقم الإنقاذ، الإبقاء على حياته.

وبينت أن القتيل يحمل الجنسية الإيطالية.

القناة 13 العبرية، قالت إن منفذ العملية، فلسطيني من سكان كفر قاسم بالداخل المحتل، وتحدثت مصادر عبرية متطابقة عن استشهاده بعد إطلاق النار عليه وتركه ينزف في المكان.

فيما ذكرت تقارير إسرائيلية أن "سلاح المنفذ بدائيّ الصنع"، مشيرة إلى أنه قد "تعطّل أثناء إطلاق النار"، ما حال دون استمرار استخدامه، بحسب ما نقلت عن شهود عيان.

وتابعت "وصل فلسطيني من سكان كفر قاسم بالداخل المحتل بمركبته وكان يطلق النار من داخلها في كل اتجاه قبل أن تنقلب مركبته في حديقة مقابلة لكورنيش تل أبيب وخرج منها وحاول السيطرة على سلاحه مجددًا إلا أن قوات الشرطة الإسرائيلية القريبة نجحت بتصفيته".

وفي أعقاب تلك التطورات، أصدر نتنياهو تعليماته بتعبئة جميع وحدات الاحتياط في قوات حرس الحدود.



شهاب