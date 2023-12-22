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الجمعة، 22-12-2023 08:18 ص

قصف مدفعي كثيف على جباليا

قصف


الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي كثيف وغارات جوية على جباليا البلد ومخيم جباليا.

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كما أوضح المراسل أن آليات الاحتلال تحاول التقدم من الجهة الغربية لجباليا، مشيرا إلى سماع دوي قصف واشتباكات وإطلاق نار.


وفي ساعات سابقة اليوم الجمعة، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني انقطاع الاتصال عن مركز الإسعاف التابع لها في جباليا شمالي قطاع غزة.


وقال بيان الجمعية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المركز، واعتقلت الطواقم والمسعفين واقتادتهم إلى جهة مجهولة، بينما لا تزال النساء محاصرات وحدهن داخل المركز.


 




 

 


 

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