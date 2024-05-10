قطر تدين الاعتداء على مقر الأونروا بالقدس المحتلة

الوكيل الإخباري- دانت قطر، بأشد العبارات، اعتداء مستوطنين إسرائيليين على مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة، مؤكدة أن هذا الاعتداء يشكل تحدياً سافراً للقانون الدولي، وترهيباً مفضوحاً تحت عباءة حرية التعبير.

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وحذرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان الليلة الماضية، من أن الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لوكالة (الأونروا)، الذي بدأ بادعاءات عدم حياديتها، يرمي في نهاية المطاف إلى تصفيتها وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان من خدماتها الضرورية، لاسيما مع استمرار الحرب الغاشمة على القطاع.

وشددت في هذا السياق على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بحزم لمواجهة هذا المخطط تجنبًا لتداعياته الإنسانية الكارثية. وجددت الخارجية القطرية، دعم دولة قطر الكامل لوكالة (الأونروا)، انطلاقًا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.







