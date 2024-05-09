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اشتباكات بين المقاومة والاحتلال والقسام تستهدف آليات إسرائيلية

الخميس، 09-05-2024 06:08 م

رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداء على مقر الأونروا بالقدس المحتلة

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الوكيل الإخباري - دانت رابطة العالم الإسلامي بأشد العبارات الاعتداء الهمجي الذي أقدم عليه مستوطنون إسرائيليون على مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة.

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وبحسب وكالة (واس) السعودية للأنباء، قالت الرابطة، في بيان اليوم الخميس، "إن ‏قوات الاحتلال تتحمل مسؤولية تكرار هذه الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين العزل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية".


وطالبت الرابطة المجتمع الدولي بتحرك جاد وفاعل لوقف جرائم وانتهاكات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة لكل القوانين الدولية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

 

بترا

 




 

 


 

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