قوات الاحتلال تعتقل 40 فلسطينيا في الضفة الغربية

الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم أمس حتى اليوم الخميس، (40) فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم فتاتان، بالإضافة إلى أطفال ومعتقلين سابقين.

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وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة نابلس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: رام الله، وبيت لحم، وأريحا، والخليل، والقدس.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، كما هدم الاحتلال يوم أمس منزلين للمعتقلين محمد وأحمد زيدات من بلدة بني نعيم بالخليل، وهما معتقلان من شهر يناير الماضي.

