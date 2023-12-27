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الأربعاء، 27-12-2023 04:00 م

قلقيلية: الاحتلال يجرف مئات الدونمات ويعتقل رئيس مجلس قروي باقة الحطب وأمين سر "فتح"

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الوكيل الإخباري- جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مئات الدونمات المزروعة بالزيتون من أراضي قرية باقة الحطب شرق قلقيلية، واعتقلت رئيس المجلس وأمين سر حركة "فتح".

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وأفادت مصادر لـ"وفا"، بأن آليات الاحتلال شرعت بأعمال تجريف طالت مئات الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون في المناطق الجنوبية من القرية.


وأضاف المصادر ذاتها، أنه فور معرفة أهالي القرية بذلك توجهوا إلى المنطقة لكنهم تفاجأوا بجنود الاحتلال الذين اعترضوا تقدمهم واعتقلوا رئيس المجلس القروي عودة خالد أبو طبيخ، وأمين سر حركة "فتح" بالقرية بسام فايق حمدان.


 




 

 


 

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