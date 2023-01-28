قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي تجاه الصحفيين في نابلس

الوكيل الاخباري-
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الرصاص الحي نحو عدد من الصحفيين قرب مدخل بيتا جنوب نابلس.اضافة اعلان
وافاد الصحفي وهاج بني مفلح لـ"وفا
"، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي باتجاهه وزميله الصحفي محمد سمرين، أثناء إعدادهما مادة صحفية عن إغلاق مدخل البلدة.
وأضاف أن قوات الاحتلال هاجمتهما بالرصاص الحي رغم ارتدائهما الزي الصحفي، كما هاجمت الشبان بقنابل الغاز المسيل للدموع.
وتواصل قوات الاحتلال إغلاق مدخل بيتا بالسواتر الترابية والآليات العسكرية منذ مساء أمس، بعدما أصيب خمسة مواطنين فلسطينيين برصاص مستوطن على مدخل البلدة.