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قوات الاحتلال تعتقل 32 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ الليلة الماضية

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الاحتلال ارتكب 13 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة

الإثنين، 01-01-2024 02:53 م

قوات الاحتلال تعتقل 32 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ الليلة الماضية

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الوكيل الإخباري- قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 32 مواطنا فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الاثنين، بينهم والدة الشهيد أحمد عليان من القدس.

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وأضاف نادي الأسير أن الاعتقالات تركزت في بلدة قطنة شمال غرب القدس حيث شملت 12 مواطنا فلسطينيا على الأقل، أفرج عن مجموعة منهم لاحقا، وبينهم سيدة اعتقلها الاحتلال "كرهينة بعد عملية تحقيق ميداني".


وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات في الضفة إلى 4910 فلسطينيين منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


 




 

 


 

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