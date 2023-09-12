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الثلاثاء، 12-09-2023 09:42 ص

قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين من نابلس

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الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة فلسطينيين وفتشت عدة منازل، في محافظة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز "المربعة" غرب المدينة، اعتقلت الشابين عماد الدين محمود مسيمي ومحمد إياد حمدي، أثناء مرورهما الليلة الماضية على الحاجز، وهما من سكان مخيم العين.

وأشارت إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة ومركبتا إسعاف، اقتحمت بلدة عقربا جنوبا، واعتقلت المواطن عز الدين محمد بني جابر عقب مداهمة منزله وتفتيشه، كما شنت حملة مداهمات شملت ثمانية منازل وعاثت فيها خرابا.

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وفا


 




 

 


 

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