الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من القدس

الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، 5 فلسطينيين بعد اقتحام عدد من أحياء محافظة القدس.

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وأفادت مصادر باقتحام مخيم شعفاط واعتقال حارس المسجد الأقصى عدي أبو السعد، الذي أفرجت عنه سلطات الاحتلال مؤخرا وفرضت عليه شروطا لتحركاته.



كما اعتقلت قوات الاحتلال المقدسي محمد عصام ادكيدك، وعمر صقر، بعد اقتحام منزليهما في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة، واعتقلت أحمد عياد بعد اقتحام بلدة أبو ديس شرق القدس.



واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة وداهمت منزل الفلسطيني محمد خليل حمدان واعتقلته بعد تفتيش منزله.

وفا