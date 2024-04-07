قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات بالضفة وتعتقل أسيرة محررة

الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق مختلفة في الضفة الغربية وأصابت شخصين في رام الله وجنين، كما اعتقلت الأسيرة المحررة ليان كايد.

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وأفاد مراسل الجزيرة بإصابة شاب فلسطيني بجروح خطيرة برصاصة في الرأس أطلقتها قوات الاحتلال لدى اقتحامها مدينة رام الله ومحاصرتها منزلا في منطقة رام الله التحتا.



وقد اندلعت مواجهات بين الشبان والقوات المقتحمة أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي صوب الشبان مما أسفرت عن إصابة أحد الفلسطينيين برصاصة في الرأس نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.



واعتقلت قوات الاحتلال الأسيرة المحررة والطالبة في جامعة بيرزيت ليان كايد عقب اقتحام منزلها في مدينة رام الله.



واقتحمت قوات الاحتلال معززة بعدد من الآليات العسكرية المدينة من عدة محاور وسيّرت دورياتها في شوارع عدة وحاصرت منطقة رام الله التحتا قبل أن تداهم منزل الفتاة ليان وتعتقلها.



هذا، واقتحمت قوات الاحتلال قرى عدة غربي مدينة رام الله من بينها قرية دير إبزيع وعين عريك وكفر نعمة ودهمت خلالها منازل عدة بحثا عمن تصفهم بالمطلوبين.



وأوضح المراسل أن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه مركبة فلسطينية بالقرب من مدخل بيت عينون شمال الخليل.

