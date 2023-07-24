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الإثنين، 24-07-2023 06:09 ص

قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مخيم نور شمس في طولكرم

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الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، وفرضت حصارا عسكريا مشددا عليه بعد اغلاق مداخله بالكامل.

وذكرت مصادر ، أن عشرات الآليات العسكرية ترافقها جرافة احتلالية، حاصرت المخيم، واغلقت شارع نابلس وهو الشارع الرئيسي الذي يمر بمدخل المخيم، وسط اطلاق كثيف للاعيرة النارية وقنابل الغاز السام، حيث تدور مواجهات عنيفة في هذه الاثناء.

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وأفاد شهود عيان من داخل المخيم، بإصابة عدد من الفلسطينيين، فيما تمنع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من دخول المخيم.


واقتحمت قوات الاحتلال منزل الفلسطيني فتحي قرعاوي وحولته الى ثكنة عسكرية، واعتقلت نجله مؤمن (28 عاما).

 

وفا


 




 

 


 

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