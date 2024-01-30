الثلاثاء 30-01-2024
الوكيل الاخباري
 

تعميم هام صادر عن الجامعة الأردنية اعتبارا من اليوم الثلاثاء

الأردنيون يحتفلون بميلاد أبا الحسين الـ 62

جيش الاحتلال يزعم تصفية خلية لحماس اختبأت داخل مستشفى ابن سينا

كتائب القسام تتهم قوة خاصة من المستعربين باغتيال عدد من مقاتليها في جنين

بلينكن: أمريكا ستتابع الخطوات التي تتخذها وكالة الأونروا

قوة خاصة إسرائيلية تغتال 3 شبان داخل مستشفى ابن سينا بجنين

أمانة عمان تنذر موظفين بالفصل - اسماء

اسواق العالم تستعد لاسبوع حافل بالقرارات أهمها اتجاه الفائدة الأمريكية

للاردنيين .. فرص عمل شاغرة

بعد الهجوم على قاعدة التنف بسوريا.. صواريخ تستهدف القوات الأميركية في الحسكة

الثلاثاء، 30-01-2024 07:47 ص

قوة خاصة إسرائيلية تغتال 3 شبان داخل مستشفى ابن سينا بجنين

00


الوكيل الاخباري - اغتالت قوة خاصة إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان، بعد أن تسللت داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين.

اضافة اعلان

 

وأوضحت مصادر من داخل المستشفى، أن نحو 10 جنود من أفراد القوة الخاصة الاسرائيلية الذين تنكروا بالزي المدني، بلباس أطباء وممرضين وبلباس نسوي فلسطيني، تسللوا الى المستشفى فرادى واتجهوا للطابق الثالث، واغتالوا الشبان باستخدام مسدسات كاتمة للصوت.


وأفاد شهود عيان أنه سمع دوي أصوات إطلاق نار كثيف بمحيط مستشفى ابن سينا، بعد اقتحامه من قبل تلك القوة الإسرائيلية.


ودعت القوى الوطنية إلى الإضراب والنفير العام في جنين بعد اغتيال الشبان الثلاثة بمستشفى ابن سينا.


وبذلك يرتفع إلى 62 عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 381 شهيدا.





 




 

 


 

إقرأ ايضا
00000

جيش الاحتلال يزعم تصفية خلية لحماس اختبأت داخل مستشفى ابن سينا

00

كتائب القسام تتهم قوة خاصة من المستعربين باغتيال عدد من مقاتليها في جنين

ج

بلينكن: هناك أمل للتوصل إلى اتفاق في غزة

احتلال 9

الاحتلال يقتحم مخيم العروب ويعتقل فلسطينيين

احت

قوات الاحتلال تقتحم شرقي نابلس

شهداء

شهداء وجرحى في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

أخبار متعلقة
احت

مواجهات مع الاحتلال واعتقال عدة شبان في جنين

10166732116201372291305186177488

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من جنين

320212493312314257301

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من جنين

احتلال 9

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من جنين

zGbPG

أسيران من جنين يدخلان عامهما الـ22 في سجون الاحتلال

احتلال 55

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من جنين