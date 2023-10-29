لليوم الثالث .. قطع الاتصالات الهاتفية والانترنت عن قطاع غزة

الوكيل الاخباري - واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قطع الاتصالات الهاتفية والانترنت عن كل مناطق قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.

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وأفادت مصادر، بأن سلطات الاحتلال تواصل لليوم الثالث قطع الاتصالات الهاتفية من هاتف ثابت، وهاتف خلوي، وشبكات الانترنت عن أهالي قطاع غزة ما حال للفلسطينيين من التواصل فيما بينهم داخل مدن القطاع وعدم تمكنهم من الاطمئنان فيما بينهم، إضافة الى عزل قطاع غزة عن العالم الخارجي.



ودمرت سلطات الاحتلال في اليوم الأول من العدوان مبنى شركة الاتصالات الفلسطينية في حي تل الهوا، كما دمرت أبراج الإرسال فوق المباني المرتفعة.

وفي ذات السياق نقلت وسائل تلفزيونية فلسطينية، فجر الأحد، إن الاتصالات وشبكة الإنترنت بدأت تعود بشكل تدريجي لقطاع غزة.



ومن جانبها أعلنت شركتا الاتصالات "بالتل" و"جوال" عودة خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل تدريجي في قطاع غزة.









