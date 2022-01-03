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الإثنين، 03-01-2022 12:51 م

لليوم الرابع على التوالي..الاحتلال يغلق طريق جنين – نابلس

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الوكيل الإخباري-تواصل قوات الاحتلال إغلاق طريق جنين- نابلس، لليوم الرابع على التوالي.

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وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، أن قوات الاحتلال ما زالت تغلق البوابة المقامة على مدخل بلدتي الناقورة وسبسطية القريبة من مستوطنة "شافي شمرون"، وتمنع الفلسطينيين العبور من خلالها، الأمر الذي شكل حالة من الإرباك على طريق جنين نابلس.


وأضاف أن حركة المركبات والشاحنات تحولت نحو بلدة سبسطية، باتجاه بلدة عصيرة الشمالية، الأمر الذي شكل أزمة مرور خانقة وتسبب بعدد من حوادث السير.


وتعتبر البوابة؛ المنفذ الرئيسي للمواطنين الذين يتنقلون ما بين جنين ونابلس، مؤكدا أن قوات الاحتلال تسمح فقط للمستوطنين بالتحرك وتوفر الحماية لهم.


يذكر أن قوات الاحتلال تغلق الطريق الواصل بين جنين ونابلس، إضافة إلى إغلاق مداخل بلدتي سبسطية وبرقة، عقب أحداث التصدي لاقتحامات المستوطنين المتكررة لأراضي مستوطنة " حومش" المخلاة.

 

وفا

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