الاحتلال يعتقل شابا خلال تصدي الأهالي لاقتحام مستوطنين على مدرسة بنات اللبن الشرقية

الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الشاب علي عويس، من اللبن الشرقية جنوب نابلس، بعد تصدي أهالي القرية لمحاولة اقتحام عشرات المستوطنين مدرسة بنات اللبن الثانوية.

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وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس لـ"وفا"، بأن عشرات المستوطنين حاولوا اقتحام المدرسة، إلا أن أهالي القرية أحبطوا الاقتحام، منوها إلى أن قرابة 150 مستوطنا قطعوا الطريق الرئيس أمام مدخل اللبن، ومارسوا أعمال عربدة هناك.



كما اعتدى جنود الاحتلال على المزارعين في سهل القرية، وأغلقوا مدخلها الرئيسي.

وفا