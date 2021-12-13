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الإثنين، 13-12-2021 02:34 م

شهيد وإصابتان خلال اقتحام الاحتلال نابلس

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الوكيل الإخباري-استشهد شاب وأصيب اثنان آخران، الليلة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة رأس العين بمدينة نابلس.

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وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، لـ"وفا"،  باستشهاد الشاب جميل محمد الكيال (31 عاما)، جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه، مضيفا أن شابين آخرين أصيبا جراء دعسهما من قبل جيب عسكري إسرائيلي. 


وذكرت مصادر محلية ل وفا أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمير الحاج من منطقة رأس العين.

 

وفا

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