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الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 16-04-2024 08:13 ص

لليوم السادس .. الاحتلال يواصل عمليته البرية شمال النصيرات

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الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال تواصل عمليتها البرية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة لليوم السادس على التوالي، مشيرا إلى أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة المغراقة شمال المخيم أيضا.اضافة اعلان



والخميس الماضي قال جيش الاحتلال في بيان "مجموعة القتال التابعة للواء 401، ومجموعة القتال التابعة للواء ناحال، والوحدات الأخرى تحت قيادة الفرقة 162 بدأت حملة مباغتة لتدمير البنى التحتية في وسط قطاع غزة".


وحينها قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن إسرائيل "ملزمة بمواصلة القتال ضد الإرهاب وتعميق عملياتنا في رفح ودير البلح والنصيرات وقد بدأنا ذلك (..)".

 




 

 


 

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