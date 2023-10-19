الخميس 19-10-2023
الوكيل الاخباري

مأساة تدمي القلوب في غزة.. استشهاد أم وتوأميها الأربعة والأب لا يعلم برحيلهم

جامعة البلقاء التطبيقية: قبول مباشر في كليات

إصابة مسن في اعتداء للمستعمرين جنوب الخليل

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من أم صفا شمال غرب رام الله

الناطق باسم كتائب القسام متوعدا إسرائيل: فاتورة الحساب ستكون قاسية

وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بالكرك

خبراء أمميون يحذرون من إبادة جماعية محتملة في قطاع غزة

بيان صادر عن ابناء عشيرة الفاعور داخل اراضي المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها

الامن العام : بدء الانتشار الأمني على هذه الطرقات - صور

القطاع السياحي في العقبة يشهد نمواً ملحوظاً

عاجل

الناطق باسم كتائب القسام متوعدا إسرائيل: فاتورة الحساب ستكون قاسية

الخميس، 19-10-2023 10:55 م

مأساة تدمي القلوب في غزة.. استشهاد أم وتوأميها الأربعة والأب لا يعلم برحيلهم

65317fc84c59b7481b21ad1a


الوكيل الاخباري- يوما بعد يوم تتكشف أهوال القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والمتواصل دون هوادة منذ السابع من أكتوبر 2023 ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس.

ومن بين المشاهد المروعة التي عاشها القطاع ولا يزال يعيش على وقعها، مأساة حلت بعائلة السيدة وفاء السويركي وزوجها فادي البابا اللذين رزقا بتوأمين (4 أطفال) قبل شهر ونصف الشهر بعد 16 عاما من الزواج.

اضافة اعلان

 

والسيدة السويركي حسبما ذكر مصدر، أنجبت التوأمين ثلاثة ذكور وبنت، بعد عملية تخصيب صناعية.

وقال المصدر إن غارة إسرائيلية أودت بحياة 16 شخصا من العائلة من ضمنهم التوأمين الأربعة حديثي الولادة.

ويضيف أن الجد والجدة والأم وفاء السويركي وأطفالها الأربعة وأعمام الأطفال (اثنان) وزوجاتهم وأبناءهم استشهدوا في القصف.

وذكر أن الأب لا يعرف حتى هذه اللحظة أن أبناءه الأربعة قد استشهدوا، وأن المحيطين به يحاولون تسريب الخبر له بشكل يخفف من صدمته.

وأوضح المصدر أن الأب يعتقد أن أبناءه الأربعة في مستشفى الأطفال، وأخبروه أن والده ووالدته هما من استشهدا في القصف.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
975

إصابة مسن في اعتداء للمستعمرين جنوب الخليل

1020231423142476641296

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من أم صفا شمال غرب رام الله

653178da42360414a91344d9

الناطق باسم كتائب القسام متوعدا إسرائيل: فاتورة الحساب ستكون قاسية

تنزيل

إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

65316f6c423604196c380369

خبراء أمميون يحذرون من إبادة جماعية محتملة في قطاع غزة

653168ce42360419d67e32dd

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي من وحدة المستعربين في طولكرم

أخبار متعلقة
65300bbd4c59b77e94095383 (1)

روسيا ترسل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

كك

"طوفان الأقصى" لليوم الرابع والقصف مستمر على قطاع غزة

56

9 شهداء من عائلة واحدة بقصف الاحتلال لبيت حانون

1304b087e668e4b424cb981a8b4d2ee4cf68acd2

تقرير أمريكي: إسرائيل طلبت من مصر التوسط لإطلاق سراح الاسرى لدى المقاومة

dKsc9

القسام : تمكنا من تنفيذ عمليات تسلل جديدة

000

فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية