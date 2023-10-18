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هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي أنهى الاستعدادات لدخول بري لقطاع غزة

الأربعاء، 18-10-2023 11:04 م

روسيا ترسل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

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الوكيل الاخباري- أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو أرسلت مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة، وشدد على ضرورة إيصالها للفلسطينيين المحتاجين.

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وبحث بوغدانوف، اليوم الأربعاء، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينسلاند، الوضع المتفاقم في قطاع غزة، وأبلغه إرسال موسكو مساعدات إنسانية إلى سكان قطاع غزة، والمشاكل المتعلقة بإيصال المساعدات.

وجاء في بيان للخارجية الروسية: "تم إبلاغ المنسق الخاص للأمم المتحدة، بأن روسيا أرسلت مساعدات إنسانية إلى سكان غزة، عبر مدينة العريش المصرية، ينبغي إيصالها إلى الفلسطينيين المحتاجين".

وأضاف البيان: "ويجب وقف القصف الإسرائيلي، وفتح معبر رفح. كما يجب توفير نفس الشروط للإجلاء السريع للمواطنين الروس وغيرهم من الأجانب، من أراضي القطاع".

 




 

 


 

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