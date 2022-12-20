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الثلاثاء، 20-12-2022 11:05 ص

مؤسسة ياسر عرفات تنعى الشهيد البطل الأسير ناصر أبو حميد

ممم


الوكيل الاخباري - نعت مؤسسة ياسر عرفات لجماهير الشعب الفلسطيني ارتقاء الشهيد البطل الأسير ناصر أبو حميد (1972-2022) جراء الإهمال الطبي لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي. 

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وقالت المؤسسة في بيان صادر عنها، إن ناصر أبو حميد مقاتل ثائر، مطارد، جريح، أسير وشهيد، بطل الانتفاضتين ورمز من رموز المقاومة والحركة الأسيرة.


وتوجهت مؤسسة ياسر عرفات، لخنساء فلسطين "أم ناصر" والعائلة بخالص العزاء ولإخوته الأربعة خلف القضبان وشعبنا بخالص العزاء، مجددين العهد والوفاء للشهداء واستمرار النضال حتى إنهاء الاحتلال وإطلاق سراح كافة أسرى الحرية.

 

وفا


 




 

 


 

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