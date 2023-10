ماسك يرد على المطالبات الدولية بتوصيل الانترنت الفضائي للقطاع

الوكيل الاخباري - رد الملياردير ومالك ستارلينك للانترنت ومنصة "إكس" ايلون ماسك على مطالبات دولية بتوصيل الانترنت الفضائي " Starlink"، إلى غزة بعد قطع قوات الاحتلال الصهيوني كل الاتصالات عنها منذ فجر أمس الجمعة لتتركها في عتمة رقمية وعادية.



وجاء رد ماسك بمنشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس بعد تصدر هشتاج #starlinkforgaza أمس منصات التواصل الإجتماعى، حيث قال فى رده على إحدى المغردات: "لم تحاول أي محطة من غزة التواصل مع مجموعتنا، وستدعم SpaceX روابط الاتصال مع منظمات المساعدة المعترف بها دوليًا".



وفقد قطاع غزة التواصل مع العالم منذ فجر أمس الجمعة حيث قام الكيان الصهيوني بعزلها رقميا عن العالم كي لا تفضح جرائمه، ويضاف لذلك قطع الكهرباء والماء والوقود.

No terminals from Gaza have attempted to communicate with our constellation.



SpaceX will support communication links with internationally recognized aid organizations.