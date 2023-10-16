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الإثنين، 16-10-2023 02:21 م

ماليزيا تحدد شرط إرسال قوات عسكرية لمساعدة فلسطين

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الوكيل الإخباري- أعلن أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا أن إرسال قوات عسكرية ماليزية لمساعد فلسطين في نزاعها مع إسرائيل، مرهون بموافقة بلدان المنطقة.

ووفقا لبيانات وكالة Bernama الماليزية للأنباء، أكد رئيس الوزراء اليوم الاثنين أن "نشر قوات ماليزية في فلسطين، بما في ذلك في إطار عمليات حفظ السلام أو المهام الإنسانية، لا يمكن أن يتم إلا بعد التوصل إلى توافق بين الدول المجاورة".

لأنه بحسب أنور إبراهيم من دون هذا الاتفاق لن يسمح للطائرات التي تقل قوات حفظ السلام الماليزية بالهبوط.

وتجدر الإشارة، إلى أن ماليزيا على مدى سنوات على اتصال مع حماس، ففي عام 2020 استضافت كبار قادة المنظمة.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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