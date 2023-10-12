فتح معبر جسر الملك حسين للمغادرين إلى فلسطين غداً

الوكيل الاخباري - أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في فلسطين، أن معبر الكرامة " معبر جسر الملك حسين" سيعمل يوم غد الجمعة، للمسافرين القادمين الى فلسطين.

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وأضافت في بيان نقلته وكالة الانباء الفلسطينية أن المعبر سيغلق بشكل كامل في كلا الاتجاهين، يوم السبت المقبل، الموافق 14 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.



ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، يوم السبت الماضي، أغلق الاحتلال المعبر، وجرى فتحه فقط لساعات محدودة، وسمح بمرور عدد محدود من المسافرين، في إطار سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها بحق الشعب الفلسطيني .



