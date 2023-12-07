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الخميس، 07-12-2023 12:36 ص

ما هي المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة التي طلب غوتيريش تفعليها لأول مرة بشأن غزة ؟

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الوكيل الإخباري - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، لوصف الوضع في قطاع غزة، باعتباره “تهديدا للسلم والأمن الدوليين”.

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وبحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، فإن غوتيريش أرسل خطابا إلى رئيس مجلس الأمن، الأربعاء، يفعّل فيه للمرة الأولى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة “نظرا لحجم الخسائر في الأرواح في غزة في غضون فترة وجيزة”.


وتنص المادة المذكورة على أن (للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين).


وقال غوتيريش على منصة “إكس”: “في مواجهة الخطر الجسيم لانهيار النظام الإنساني في غزة، أحث مجلس الأمن على المساعدة في تجنب وقوع كارثة إنسانية وأناشد إعلان وقف إنساني لإطلاق النار”.

 




 

 


 

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