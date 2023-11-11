مجمع الشفاء الطبي خرج تماما من الخدمة

الوكيل الإخباري- اكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن مجمع الشفاء الطبي قد توقف تمامًا عن العمل وخرج عن الخدمة. قائلاً: "نحن الآن محاصرون داخل المستشفى من جميع الاتجاهات، وهناك عدد كبير من المسيرات."

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وأشار إلى أن مبنى الجراحة داخل مجمع الشفاء الطبي قد تعرض للقصف، مما أدى إلى انقطاع التواصل بين الأقسام والمباني، وحتى الاتصال الداخلي قد انقطع، وتوقفت قسمي العناية المركزة والأطفال وأجهزة الأكسجين عن العمل.



وأكمل بالقول: "لا نستطيع التنقل بين المباني داخل مجمع الشفاء بسبب كثافة القصف."

وأفاد إداري من داخل المستشفى لشبكة الجزيرة أن حوالي 15 ألف شخص يوجدون داخل المستشفى حاليًا، وأنهم لا يستطيعون التنقل بين الأقسام أو الحركة داخل المستشفى.



وأضاف: "الوضع كارثي والأطفال داخل المستشفى ينتظرون الموت، وأعداد المرضى كبيرة جدا."





