خسائر إسرائيلية تفوق التصور في الحرب

الوكيل الاخباري - تقدّر تكلفة الحرب على غزة التي ستتكبدها إسرائيل بما لا يقل عن 27 مليار شيقل (7 مليارات دولار) حتى الآن، وفقا للتوقعات الأولية لجهات اقتصادية داخلية في إسرائيل .



ويأخذ ذلك في الاعتبار توقع حملة طويلة، وما إذا كانت ستطلق حملة برية لغزو أجزاء من غزة ستستغرق أسابيع عديدة.



ومن المتوقع أن يكون تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي مدمرا وغير مسبوق وخصوصا في أرقام الاستهلاك الخاص والسياحة.

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