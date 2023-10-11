الأربعاء 11-10-2023
الوكيل الاخباري

تركيا: أردوغان أبلغ ولي العهد السعودي بخطوات أنقرة لإيصال المساعدات إلى غزة

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

إصابة شابين بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 1128 قتيلا و5489 مصابا

الأمم المتحدة: أكثر من ألف منزل دمرت بالكامل في قطاع غزة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

بلاغٍ عسكري صادر عن كتائب عز الدين القسام

الجيش الإسرائيلي: قواتنا تقوم بتمشيط المنطقة الشمالية من الأرض والجو

خسائر إسرائيلية تفوق التصور في الحرب

رصد مدرعات غريبة ونادرة ضمن الآليات الإسرائيلية المتجهة إلى غلاف غزة

عاجل

بلاغٍ عسكري صادر عن كتائب عز الدين القسام

الأربعاء، 11-10-2023 08:37 م

خسائر إسرائيلية تفوق التصور في الحرب

555


 الوكيل الاخباري - تقدّر تكلفة الحرب على غزة التي ستتكبدها إسرائيل بما لا يقل عن 27 مليار شيقل (7 مليارات دولار) حتى الآن، وفقا للتوقعات الأولية لجهات اقتصادية داخلية في إسرائيل . 

ويأخذ ذلك في الاعتبار توقع حملة طويلة، وما إذا كانت ستطلق حملة برية لغزو أجزاء من غزة ستستغرق أسابيع عديدة.

ومن المتوقع أن يكون تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي مدمرا وغير مسبوق وخصوصا في أرقام الاستهلاك الخاص والسياحة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6526f1f24c59b75b200c01f1

كتائب القسام تقصف تل أبيب وعسقلان وسديروت بالصواريخ ردا على استهداف المدنيين

1202326145352730539274

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

1850665_1697051239

تركيا: أردوغان أبلغ ولي العهد السعودي بخطوات أنقرة لإيصال المساعدات إلى غزة

xY2Ot

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

resize

إصابة شابين بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

2023_10_08_11_35_15

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 1128 قتيلا و5489 مصابا

أخبار متعلقة
dKsc9

القسام : تمكنا من تنفيذ عمليات تسلل جديدة

000

فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية

48986

قصف عنيف من زوارق الاحتلال قبالة شاطئ غزة

اسعاف فلسطين

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى خمسة

٥

شاهد - أسرى اسرائيليين أحياء بيد المقاومة

٦

شاهد اللحظات الأولى من دخول مقاومي حماس مستوطنة