محرمة دولياً.... ما هو الفسفور الأبيض الذي فتك بمدنيي غزة؟

الوكيل الإخباري - فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية وهجمات عسكرية على قطاع غزة تستهدف فيها المدنيين العزل ومؤسسات ومبان مختلفة منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى"، حيث ألحقت دمارا كبيرا بها، وسوتها بالأرض، كشفت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت أمس قنابل الفسفور الممنوع دوليًّا خلال غاراتها على القطاع.



وتعتبر قنابل الفسفور الأبيض التي تستخدمها إسرائيل سلاحا محرما دوليا حسب اتفاقية جنيف للقوات المسلحة في المناطق المأهولة بالسكان عام 1980.



وتمنع هذه الاتفاقية استخدام الفسفور الأبيض كسلاح حارق ضد البشر والبيئة.



فما هي قنابل الفسفور الأبيض؟

قنابل الفسفور الأبيض هي نوع من الذخائر الحارقة التي تتكون من مادة الفسفور الأبيض، وهي مادة شمعية صلبة سهلة الاحتراق.

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عند إطلاقها، تطلق قنابل الفسفور الأبيض دخانا أبيض كثيفا يمكن استخدامه لتغطية تحركات القوات العسكرية أو لخلق حجاب من الدخان لإخفاء الهجمات.

ينتج عن هذا التفاعل الكيميائي حرارة شديدة (حوالي 815 درجة مئوية) ودخان أبيض خفيف وكثيف، والذي تستخدمه الجيوش لإنشاء ستار دخان في المناطق الحساسة.



يمكن أن يسبب الفوسفور الأبيض حرائق سريعة الحركة وواسعة النطاق على الأرض.



بمجرد اشتعالها، يصعب إخماد المادة، لأنها تتشبث بالعديد من الأسطح، بما في ذلك الجلد والملابس، إنه خطر للغاية على المدنيين لأنه يمكن أن يسبب حروقا شديدة تتغلغل في أعماق الأنسجة والعظام، ويمكن أن تشتعل مرة أخرى حتى بعد العلاج.



ومع ذلك، فإن الفسفور الأبيض هو أيضا مادة كيميائية سامة يمكن أن تسبب حروقا شديدة للجلد والأنسجة، وحتى الموت.



قنابل الفسفور الأبيض تعمل عندما تلامس الهواء يشتعل الفسفور وينتج عنه تأثير حريق قوي ودخان سام، تلك الحروق التي تسببها تلك القنابل يمكن أن تكون شديدة ومؤلمة جدا للأشخاص الذين يتعرضون لها.



ويمكن أن تسبب قنابل الفسفور الأبيض مجموعة متنوعة من الإصابات الخطيرة للإنسان، بما في ذلك حروق شديدة للجلد والأنسجة، والتي يمكن أن تصل إلى العظام، تلف الأعضاء الداخلية، مثل الرئتين والكبد والقلب، الموت.