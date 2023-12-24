مدنيون من غزة يروون كيف عذبهم جنود الاحتلال

الوكيل الإخباري - كشف فلسطينيون مدنيون عن تعذيب جنود الاحتلال لهم بعد اعتقالهم في قطاع غزة، حيث أفرج عن 20 مدنيا يتلقون العلاج في مستشفى النجار جنوب القطاع.

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نايف علي (اعتقال في حي الزيتون):

اخذوا النساء على جنب والرجال على جنب آخر.



وضعونا في بيت، قيدونا ليومين وراء ظهورنا، دون الحصول على مياه ولا طعام ولا حمام ولا أي شيء فقط ضرب.



وضعونا في شاحنات واخذونا إلى مكان لا نعرفه، منطقة باردة مثل الثلج.



كانوا يسكبون علينا مياها باردة (..) ثم أخذونا إلى السجن وتعرضنا للتعذيب والضرب.



ممنوع الكلام. ممنوع نزع عصبة العينين. وممنوع فك الأصفاد.



كانوا يرمون الخبز ولا يقبلون إطعامنا إياه، جعلونا نموت من الجوع.



قاموا بإزالة الأصفاد الحديدية ثم قاموا بتقييدنا بأصفاد بلاستيكية.



في الحافلة كنت مجبرا على إنزال رأسك وممنوع رفعه.



قاموا برمينا على الحدود مع مصر، وبقينا نمشي لحين وصولنا معبر رفح الحدودي.



خميس البرديني

ثلاثة أيام، لا تعرف أين أنت وإلى أين تذهب.



طوال الليل (يسكبون) مياه باردة فوقك وبالنهار ضرب وضرب.



ذهبنا بعدها إلى السجن ولم نعرف أي سجن وما اسمه.



