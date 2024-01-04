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الأمم المتحدة: إعادة توطين الفلسطينيين بغزة انتهاك للقوانين الدولية

الخميس، 04-01-2024 07:50 م

الأمم المتحدة: إعادة توطين الفلسطينيين بغزة انتهاك للقوانين الدولية

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الوكيل الإخباري - قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن مطالبة عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بإعادة توطين الفلسطينيين في قطاع غزة في دول أخرى هي انتهاك صارخ للقوانين الدولية.اضافة اعلان


وكتبت المفوضية عبر حسابها في منصة "إكس" اليوم الخميس: "نشعر بقلق بالغ إزاء تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين بشأن خطط نقل المدنيين من غزة إلى بلدان ثالثة".

وأضافت أن 85 % من سكان قطاع غزة هم نازحون على المستوى الداخلي، ولهم الحق الكامل في العودة إلى منازلهم، مؤكدة حظر جميع القوانين الدولية للترحيل القسري للنازحين والأشخاص المحميين داخل الأراضي المحتلة أو ترحيلهم منها".

 




 

 


 

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