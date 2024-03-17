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الأحد، 17-03-2024 01:23 م

مرصد حقوقي: الاحتلال يستهدف منهجيا خبراء التكنولوجيا بغزة

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الوكيل الإخباري- وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان استهداف الاحتلال الممنهج لعشرات المبرمجين وخبراء تكنولوجيا المعلومات والعاملين في هذا القطاع إلى جانب تدمير مقار شركاتهم ضمن جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

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وذكر أن الجرائم التي تنتهجها إسرائيل من خلال استهداف وقتل الكفاءات والنخب الفلسطينية والتدمير واسع النطاق والمتعمد للشركات والبنية التحتية، من شأنها تقويض منظومة غزة العلمية والتعليمية والاقتصادية.


وأضاف أن هذه الجرائم تهدف إلى حرمان المجتمع الفلسطيني من الكوادر المتخصصة التي يصعب تعويضها على المدى القريب.


 




 

 


 

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