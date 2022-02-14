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الإثنين، 14-02-2022 02:07 م

مزارعو ترقوميا يتصدون لمحاولات المستوطنين رش حقولهم بالمبيدات الحارقة

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الوكيل الإخباري-تصدى مزارعون من بلدة ترقوميا غرب الخليل، اليوم الاثنين، لمحاولات المستوطنين رش حقولهم الزراعية بالمبيدات الكيماوية الحارقة.

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وقال المزارع صقر طنينة، إن مجموعة من مستوطني مستوطنة "تيليم" المقامة على اراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة ترقوميا حاولوا رش اشجار الزيتون والمزروعات بمبيدات حارقة، غير أن المزارعين تصدوا لهم وطردوهم من المنطقة.


وأشار إلى أن المستوطنين يقومون بهجمات منظمة على المواطنين الفلسطينيين واراضيهم وممتلكاتهم في تلك المنطقة بغرض التوسع الاستيطاني.

 

وفا

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