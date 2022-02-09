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الأربعاء، 09-02-2022 07:59 ص

مستوطنون ينصبون خياما على أراضي الـ 48

خيم


الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات من المستوطنين فجر اليوم الأربعاء، أراضي قرية عرب الزيادنة قرب رهط بأراضي عام 48، ونصبوا مجموعة من الخيام ووضعوا اليد على الأرضي بهدف إقامة بؤرة استيطانية في المكان.

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وأفاد شهود عيان بأن الحديث يدور عن مجموعة تضم 50 مستوطنا قاموا باقتحام الأراضي التابعة لعرب الزيادنة، ونصب مجموعة من الخيام والاستيطان في المكان الذي تم محاصرته من قبل قوات الشرطة.


وأفاد موقع "عرب 48" بأنه عقب نصب الخيام، وجهت دعوات للأهالي في رهط بالتوافد إلى المنطقة والتصدي للمستوطنين وإخراجهم من الأراضي.


ووصلت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية للمكان، ومنعت المواطنين العرب الاقتراب من المنطقة التي تم اقتحامها من قبل المستوطنين.

 

وفا


 




 

 


 

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