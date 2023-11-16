مسؤول أميركي: نتنياهو يريد إنشاء منطقة عازلة بشمال غزة

الوكيل الإخباري - أفادت شبكة "إن بي سي" بنقلها عن مسؤول أميركي أن حكومة نتنياهو تسعى إلى تجريف منطقة شمال غزة وإقامة منطقة أمنية عازلة، مما يعني الضم غير القانوني لأراض فلسطينية.

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وأكد المسؤول الأميركي قائلاً: "نعارض بشدة فكرة الضم أو الاستيلاء أو التقليص من الأراضي في غزة، ونرفض بشدة فكرة إنشاء منطقة عازلة في غزة. كما نعارض أي مخطط يمكن أن يقوض حلاً على أساس دولتين."



وأضاف المسؤول الأميركي أن هناك تصاعدًا في الخلافات مع حكومة نتنياهو، التي يبدو أنها لا تتخذ الإجراءات اللازمة لتجنب حدوث إصابات بين المدنيين. وشدد على "أن لدينا تأثير مستمر على حكومة نتنياهو، ولكن الوقت ينفد ".









