بيربوك: 4 ألمان أطلق سراحهم من غزة

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- قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الجمعة، إن هناك 4 ألمان من بين 24 رهينة كانوا محتجزين في غزة، وأطلق سراحهم في وقت سابق من الجمعة.وذكرت بيربوك على هامش مؤتمر لحزبها الخضر: "أشعر بارتياح لا يصدق بعد إطلاق سراح 24 رهينة من غزة، من بينهم 4 ألمان (إسرائيليين)، ولأن أبا، بعد 49 يوما من الجحيم والخوف، سيستطيع أخيرا أن يحتضن ابنتيه الصغيرتين وزوجته".وتابعت أن "إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، وخاصة الألمان منهم، يظل أولوية قصوى".وأفرجت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الجمعة، عن 24 رهينة، من بينهم نساء وأطفال وعمال مزارع تايلانديون، في اليوم الأول من الهدنة مع إسرائيل.