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السبت، 01-01-2022 08:24 م

تحت حماية عسكرية.. أكثر من 34 ألف مستوطن اقتحموا الأقصى خلال 2021

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الوكيل الاخباري - اقتحم أكثر من 34 ألف مستوطنا إسرائيليا المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة خلال العام 2021، وفق تقرير لوزارة شؤون القدس الفلسطينية السبت.

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وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس جدد 34112 مستوطنا اقتحاماتهم للمسجد الأقصى وبخاصة في أيلول/سبتمبر حين قام أكثر من 6000 مستوطن باقتحام المسجد" على ما ذكر التقرير.


وفي مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، "أقدمت ما تسمى بمحكمة الصلح الإسرائيلية على السماح للمقتحمين (بتأدية) بما أسمتها ‘الصلاة الصامتة‘ في المسجد الأقصى" اعتبرتها وزارة شؤون القدس "سابقة خطيرة ومدانة ومرفوضة بالتزامن مع غض شرطة الاحتلال الطرف للصلوات التلمودية خاصة في الناحية الشرقية من المسجد".


وأقدمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق أبواب المسجد الأقصى أكثر من مرة منذ بداية العام 2021 في "انتهاك واضح وصريح للوضع التاريخي والقانوني القائم بالمسجد الأقصى".


وتم رصد أكثر من 490 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة ومدينة القدس لفترات تتفاوت بين عدة أيام إلى 6 أشهر وفق ما أورد التقرير.


وأشار إلى مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعدياتها على الأوقاف الإسلامية في محيط المسجد الأقصى بما في ذلك أعمال الحفريات.


أرقام اعتقال قياسية
وسجلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي "أرقام اعتقال قياسية طالت مئات المقدسيين، قسم كبير منهم من الأطفال والنساء، بالتزامن مع إصدار مئات قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة والمدينة بشكل عام".


ورُصد أكثر من 2784 حالة اعتقال منذ بداية 2021، بينها 1699 خلال النصف الأول من العام الماضي، "شملت أعدادا كبيرة من الأطفال والنساء" وفق التقرير.

 

الجزيرة


 




 

 


 

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