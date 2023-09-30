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السبت، 30-09-2023 09:56 ص

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في البلدة القديمة من مدينة القدس

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الوكيل الاخباري - أدى عشرات المستوطنين، صباح اليوم السبت، طقوسا تلمودية، في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

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وأفاد مقدسيون، بأن عشرات المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية عند أبواب المسجد الأقصى وفي سوق القطانين، تزامنا مع أول أيام عيد العرش اليهودي.


وأضافوا أن شرطة الاحتلال أجبرت التجار في شارع الواد وسوق القطانين على إغلاق محالهم التجارية، لتسهيل اقتحام المستوطنين.


ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية للتنغيص على أبناء الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة في القدس المحتلة.

 

وفا


 




 

 


 

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