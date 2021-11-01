مستوطنون يعتدون على أراضي الفلسطينيين شرق قلقيلية

الوكيل الإخباري-اعتدى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، على أراضي مواطنين فلسطينيين في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

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وقال صقر عبيد أحد أصحاب الأراضي لـ"وفا"، إن المستوطنين نصبوا خيمة بأرضه القريبة من مستوطنة "قدوميم" وقاموا بقص اشجار الزيتون، بالإضافة الى سرقة ثمار محصول الزيتون لكل من المواطنين الفلسطينيين: عبد الرحمن موسى، وصلاح شتيوي، وقصي محمد، وجمعة عبد الكريم.

وفا