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الإثنين، 01-11-2021 02:27 م

مستوطنون يعتدون على أراضي الفلسطينيين شرق قلقيلية

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الوكيل الإخباري-اعتدى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، على أراضي مواطنين فلسطينيين في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

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وقال صقر عبيد أحد أصحاب الأراضي لـ"وفا"، إن المستوطنين نصبوا خيمة بأرضه القريبة من مستوطنة "قدوميم" وقاموا بقص اشجار الزيتون، بالإضافة الى سرقة ثمار محصول الزيتون لكل من المواطنين الفلسطينيين: عبد الرحمن موسى، وصلاح شتيوي، وقصي محمد، وجمعة عبد الكريم.

 

وفا

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