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الثلاثاء، 17-11-2020 05:03 م

مستوطنون يقتحمون منطقة ترسلة ويمهدون لعودة الاستيطان فيها

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الوكيل الإخباري- اقتحم عشرات المستوطنين، فجر اليوم الثلاثاء، منطقة "ترسلة" بالقرب من بلدتي جبع وصانور جنوب جنين، ونفذوا عمليات تسوية وتنظيف تمهيدا للعودة الى المستوطنة المخلاة فيها.

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وذكر أمين سر فتح في جبع رازي غنام، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المنطقة التي سبق وأقيمت عليها مستوطنة وتم اخلاؤها والمعروفة باسم "ترسلة"، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال، ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب والمسلمين، وأدوا طقوسا تلمودية قبل أن يغادروا المنطقة.


وأضاف، أن عشرات المستوطنين وبحماية وحراسة جيش الاحتلال تساندهم جرافة عسكرية، قاموا بعملية تجريف وتسوية داخل المستوطنة المخلاة مصطحبين معهم مولدات كهربائية للإنارة ونفذوا عملية تنظيف داخل الغرف، مشيرا الى حالة من التخوف تسود الأهالي من عودة المستوطنين الى المنطقة.


 




 

 


 

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