مستوطنون يهاجمون منازل في الخليل

الوكيل الاخباري- هاجم مستوطنو "كريات أربع" فجر اليوم الأربعاء، منازل المواطنين الفلسطينيين في حارة جابر شرق مدينة الخليل، فيما اعتدت قوات الاحتلال على أهالي شارع الشهداء وعرقلت وصولهم الى منازلهم، واقتحمت عدة منازل بالمدينة ونهبت أموالا من داخلها، كما داهمت بلدتي يطا ودير سامت، في الخليل.



وقال الناشط ضد الاستيطان عارف جابر، إن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين الفلسطينيين في حارة جابر ورشقوها بالحجارة والزجاجات الفارغة. وعقب تصدي الأهالي لهم ودفاعهم عن أنفسهم، أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والرصاص الحي باتجاههم واقتحموا عدة منازل، ما تسبب بحالة من الرعب والهلع لدى الاهالي، خاصة الأطفال.

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المصدر: وفا