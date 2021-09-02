مستوطنون يهاجمون منزلا ويحطمون مركبتين جنوب نابلس

الوكيل الاخباري- هاجم مستوطنون، اليوم الخميس، منزلا وحطموا مركبتين في قرية بورين جنوب نابلس.



وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، بأن مستوطني "يتسهار" المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا منزل أم أيمن صوفان جنوب القرية وحطموا زجاج نوافذه ومركبتين بالحجارة، وأتلفوا مزروعات في محيطه.



وأشار إلى أن المستوطنين اعتدوا أكثر من مرة على المنزل خلال الفترة الماضية وكثفوا من هجومهم، لإجبار ساكنيه على إخلائه، كونه المنزل الوحيد في المنطقة المحاذية للمستوطنة.

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المصدر: وفا