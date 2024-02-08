مشاهد قاسية للحظات الأولى التي تلت قصف محافظة رفح

الوكيل الاخباري - نشر ناشطون من قطاع غزة مقطع فيديو تضمن مشاهد قاسية للحظات الأولى التي تلت القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.
وتضمن الفيديو توثيقا لعدد كبير من الشهداء تحت أنقاض المنزل، حيث تحاول فرق الدفاع المدني سحبهم وانتشالهم بإيديهم وبوسائل إنارة محدودة للغاية.
#شاهد| بإيديهم وبوسائل إنارة محدودة للغاية، تواصل طواقم الدفاع المدني في غزة جهودها لإخراج الجرحى والشهداء من تحت الأنقاض غرب مدينة رفح pic.twitter.com/i9DusBdDjz— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) February 8, 2024