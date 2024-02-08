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الخميس، 08-02-2024 07:37 ص

مشاهد قاسية للحظات الأولى التي تلت قصف محافظة رفح

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الوكيل الاخباري - نشر ناشطون من قطاع غزة مقطع فيديو تضمن مشاهد قاسية للحظات الأولى التي تلت القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.

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وتضمن الفيديو توثيقا لعدد كبير من الشهداء تحت أنقاض المنزل، حيث تحاول فرق الدفاع المدني سحبهم وانتشالهم بإيديهم وبوسائل إنارة محدودة للغاية.

 




 




 

 


 

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