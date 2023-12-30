مظاهرة مؤيدة لغزة تغلق مدخل مركز التجارة العالمي في نيويورك

الوكيل الاخباري - أغلق مئات المتظاهرين الأمريكيين المؤيدين للقضية الفلسطينية مدخل مبنى مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك بأمريكا، ونددوا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

اضافة اعلان



وحملت المظاهرة عنوان "أغرقوا مدينة نيويورك من أجل فلسطين"، وسار مئات المتظاهرين إلى مبنى مركز التجارة العالمي، ورفع المتظاهرون لافتات منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، ووصفوه بالإبادة الجماعية التي ترتكب في حق سكان القطاع.



كما أقام المحتجون جنازة للأطفال الذين قتلهم الاحتلال في قصفه المتواصل على قطاع غزة، وارتقى أكثر من 8800 طفلًا شهيدًا في الغارات الإسرائيلية على القطاع.

وطالب المتظاهرون بفك الحصار عن قطاع غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتشهد نيويورك وغيرها من المدن الأميركية مظاهرات مناصرة لقطاع غزة بشكل مستمر.

