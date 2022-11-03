الخميس 03-11-2022
الوكيل الاخباري

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الخميس، 03-11-2022 08:57 م

معسكر نتنياهو يفوز بأغلبية واضحة في الكنيست

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الوكيل الاخباري - قالت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، الخميس، إن بنيامين نتنياهو وحلفائه من اليمين فازوا بأغلبية واضحة في الانتخابات.

وأظهر الإحصاء النهائي للأصوات أن الكتلة التي يقودها رئيس الوزراء السابق سيطرت على 64 من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدا.

وهنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، الخميس، زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو على فوزه في الانتخابات التشريعية التي جرت في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.

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