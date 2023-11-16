مفوض أممي: مهم توثيق كل ما يحدث في غزة ولا بد من المحاسبة

الوكيل الاخباري - قال مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إنه من المهم توثيق كل ما يحدث في غزة ولا بد من المحاسبة.

اضافة اعلان



وأضاف تورك في تصريحات صحفية أنه يجب تدخل المحكمة الجنائية الدولية في ما تشهده غزة.



وتابع" لا نقبل العقاب الجماعي للفلسطينيين ويجب توقفه وضمان وصول المساعدات ولا بد من أخذ حقوق الإنسان على محمل الجد في ظل ما تشهده غزة."



ولفت أن هناك عدد كبير من الشهداء في صفوف طواقمنا في غزة منوه لتوفير الحماية للمستشفيات والمرضى وفقا للقانون الإنساني الدولي.



وأكد أن توفير الإغاثة الإنسانية أمر حيوي في ظل الأوضاع التي تشهدها غزة داعيا كل من له تأثير على أطراف النزاع التدخل لتحقيق استجابة إنسانية.

